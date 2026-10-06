Hohe Sprit-Preise

US-Präsident Donald Trump hat auf einer Wahlkampfveranstalter in Grand Island, Nebraska, ein Dekret zur Senkung der Diesel-Preise unterzeichnet. (AFP / KENT NISHIMURA)

US-Präsident Trump unterzeichnete auf einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Nebraska ein entsprechendes Dekret. Rot eingefärbter Diesel war bisher auf die Nutzung in landwirtschaftlichen Maschinen oder Heizungsanlagen beschränkt. Nun sollen alle ihn tanken können. Trump sagte, Lastwagenfahrer würden dadurch im Durchschnitt 100 Dollar pro Tankfüllung sparen. In der Folge würden auch die Kosten für andere Waren, zum Beispiel Lebensmittel, sinken.

Die Preise für Diesel sind seit dem Beginn des von Trump begonnenen Iran-Kriegs dramatisch gestiegen. Der Präsident steht deshalb vor den Zwischenwahlen am 3. November unter Druck zu handeln.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.