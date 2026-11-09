Trump will UFC-Präsident Dana White als Pressesprecher für das Weiße Haus. (AFP / EVAN VUCCI)

Trump sagte vor Journalisten, der Vorschlag sei nicht ernst gemeint gewesen - auch wenn White von der Idee begeistert gewesen sei. Trump hatte den 57-Jährigen auf seiner Online-Plattform "Truth Social" gebeten, den Job anzunehmen. Der Verband "Ultimate Fighting Championship" ist die größte und erfolgreichste Organisation im Bereich der Mixed Martial Arts. Auch Trump selbst ist Anhänger der oft in einer Art Käfig ausgetragenen Kämpfe.

Die bisherige Pressesprecherin des Weißen Hauses, Zacharia, musste die Position nach weniger als einer Woche aufgeben.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.