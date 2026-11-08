Trump will UFC-Präsident Dana White als Pressesprecher für das Weiße Haus. (AFP / EVAN VUCCI)

Trump bat den 57-Jährigen in einem Posting auf seiner Online-Plattform "Truth Social", den Job anzunehmen. Er nannte außerdem sechs Kämpfer, von denen er hoffe, dass White sie als Berater mit ins Weiße Haus bringen werde. Der Verband "Ultimate Fighting Championship" ist die größte und erfolgreichste Organisation im Bereich der Mixed Martial Arts. Auch US-Präsident Trump ist Anhänger der Käfigkämpfe.

In Medienberichten wurde spekuliert, ob das Angebot ein Scherz sein könnte oder tatsächlich ernst gemeint ist. Die bisherige Pressesprecherin des Weißen Hauses, Zacharia, musste die Position nach weniger als einer Woche aufgeben.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.