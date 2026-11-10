US-Zwischenwahlen

US-Präsident Donald Trump gilt nach den Zwischenwahlen als "Lame Duck": Für ihn wird das Regieren deutlich schwerer. (picture alliance / CNP / AdMedia)

Auf der Plattform Truth Social stellte er die Frage, ob jemand wirklich glaube, dass die Wahl fair verlaufen sei. Es sei seltsam, dass die Ergebnisse von vorherigen Umfragen abgewichen seien. Außerdem deutete der Präsident einen negativen Einfluss von Wahlmaschinen an. Er lieferte für seine Aussagen jedoch keine Belege. Es liegen von unabhängiger Stelle auch keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten vor.

Zunächst hatte Trump die Niederlagen akzeptiert und den Demokraten nach der Wahl gratuliert.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.