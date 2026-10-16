Weißes Haus

Sie werde den Posten räumen, melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf einen hohen Regierungsbeamten. Zuvor hatte Trump seiner Sprecherin öffentlich den Rücktritt nahegelegt.
Die 42-jährige Zacharia hatte sich bei ihrem ersten Auftritt vor Hauptstadt-Journalisten Versprecher geleistet und die Pressekonferenz nach nur wenigen Fragen beendet. Dies hatte Zweifel an der beruflichen Qualifikation der früheren TV-Kommentatorin verstärkt.
Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.