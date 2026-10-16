Weißes Haus
Trumps Pressesprecherin Zacharia tritt wieder ab

Die gerade erst angetretene neue Pressesprecherin von US-Präsident Trump, Zacharia, gibt ihr Amt Berichten zufolge wieder auf.

    Die neue Pressesprecherin des Weißen Hauses Katie Zacharia
    Die neue Pressesprecherin des Weißen Hauses Katie Zacharia (2025) (Getty Images via AFP / TERRY WYATT)
    Sie werde den Posten räumen, melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf einen hohen Regierungsbeamten. Zuvor hatte Trump seiner Sprecherin öffentlich den Rücktritt nahegelegt.
    Die 42-jährige Zacharia hatte sich bei ihrem ersten Auftritt vor Hauptstadt-Journalisten Versprecher geleistet und die Pressekonferenz nach nur wenigen Fragen beendet. Dies hatte Zweifel an der beruflichen Qualifikation der früheren TV-Kommentatorin verstärkt.
    Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.