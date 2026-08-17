Auch in Tschechien haben Flüsse und Reservoirs extremes Niedrigwasser. (IMAGO / CTK Photo / IMAGO / Miroslav Chaloupka)

Ministerpräsident Babiš will über die Folgen des ausbleibenden Regens und mögliche Maßnahmen beraten. Im Gespräch sind der Bau neuer Stauseen und Bewässerungsanlagen. Die Regierung in Prag verspricht, umgerechnet rund 160 Millionen Euro dafür bereitzustellen. Babiš reagiert damit auch auf den wachsenden Druck insbesondere von Landwirten und Hopfenbauern.

Es ist das zweite Mal seit 2018, dass in Tschechien eine Nationale Koalition gegen die Dürre einberufen wird. Dabei handelt es sich um ein Gremium aus Ministern, Experten und Vertretern von Regionen und Gemeinden.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.