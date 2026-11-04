Das Firmenlogo des öffentlich rechtlichen Fernsehsenders Ceska Televize auf dem Hauptgebäude in Prag (picture alliance / imageBROKER / Josef Kube)

Über den Tag fielen mehrere Sendungen aus, stattdessen liefen Wiederholungen. Die Nachrichtensprecher trugen schwarze Anzüge und verlasen eine Streikerklärung. In der Hauptstadt Prag nahmen außerdem tausende Menschen an einer Kundgebung teil.

Die Regierung von Ministerpräsident Babis will die öffentlich-rechtlichen Sender künftig aus dem Staatshaushalt statt aus Gebühren finanzieren. Außerdem sind Kürzungen um mehr als 15 Prozent geplant. Zum Streik hatten unter anderem Gewerkschaften aufgerufen. Sie fürchten politische Einflussnahme durch die neue Finanzierung aus dem Haushalt.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.