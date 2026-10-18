Regierungschef Babis von der ANO: Niederlage bei den Senatswahlen (picture alliance / Sipa USA / SOPA Images / Tomas Tkacik)

Sie konnte nach dem vorläufigen Endergebnis keines der 27 Mandate erringen. Konservative und liberale Oppositionsparteien bauten ihre Mehrheit im Oberhaus des Parlaments in Prag hingegen aus.

Die Wahl galt als erster Stimmungstest für die ANO seit der Regierungsübernahme im vergangenen Jahr. Die Partei von Ministerpräsident Babis steht an der Spitze einer Koalition, der zwei weitere rechtsgerichtete Parteien angehören.

In Tschechien wird alle zwei Jahre ein Drittel der 81 Sitze im Senat neu gewählt. Die Kammer kann Gesetzesänderungen verzögern und Änderungen an der Verfassung blockieren.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.