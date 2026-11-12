Weltweit sind letztes Jahr 1,1 Millionen Menschen an Tuberkulose gestorben. (picture alliance / epd-bild / Heike Lyding)

Die vor zwölf Jahren angestrebten Ziele werden nach einem neuen Bericht aber verfehlt. Demnach erkrankten im vergangenen Jahr geschätzt 10,6 Millionen Menschen weltweit an Tuberkulose, nur 0,7 Prozent weniger als im Jahr davor. Weltweit starben im vergangenen Jahr nach Schätzungen rund 1,1 Millionen Menschen. Das waren 35 Prozent weniger als 2015. Allerdings sollte dieser Wert eigentlich schon 2020 erreicht werden.

Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit, die häufig die Lunge befällt und bei früher Behandlung gut geheilt werden kann. Allerdings können sich nach Angaben der WHO viele Menschen die Medikamente kaum leisten. Gleichzeitig seien die internationalen Gelder für die Tuberkulose-Bekämpfung zurückgefahren worden.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.