Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (picture alliance/Anadolu/TUR Presidency/Murat Kula)

Die Vereinbarung sieht vor, einen Angriff auf eines der drei Länder als Angriff auf alle drei zu behandeln. Das türkische Parlament hatte dem Pakt bereits Anfang des Monats zugestimmt. Oppositionsparteien kritisierten das Abkommen als Gefahr und warnten vor einer Verwicklung der Türkei in regionale Kriege. Regierungsvertreter erklärten dagegen, der Pakt sei defensiv. Ankara erwäge Militärhilfe für Saudi-Arabien, werde aber keine Soldaten zum Kampf im Jemen oder für Angriffe auf die dort agierende Huthi-Miliz entsenden.

Der gemeinsame Verteidigungspakt war im August in Mekka unterzeichnet worden und bindet die drei Länder für zehn Jahre.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.