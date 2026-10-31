Diplomatie

Präsident Erdogan reichte die Kandidatur des derzeitigen Chefs der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Sinirlioglu, ein. Er war bereits in den vergangenen Tagen als möglicher Kandidat gehandelt worden. Sinirlioglu vertrat die Türkei von 2016 bis 2023 bei den Vereinten Nationen.
Erst gestern war eine weitere Probeabstimmung im Sicherheitsrat ohne Ergebnis geblieben. Schon bei einer Abstimmung Mitte Oktober hatte keiner der damals sieben Bewerber die Unterstützung aller fünf Vetomächte erhalten.
Der jetzige Generalsekretär Guterres scheidet Ende des Jahres aus.
Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.