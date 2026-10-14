Oppositionsnaher Sender

Ein Regieraum des türkischen Senders "Halk TV" (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Emrah Gurel)

Ein Zwangsverwalter soll eingesetzt worden sein. In einem von Halk TV verbreiteten Video ist Chefredakteur Suat Toktas zu sehen, der den von den türkischen Behörden eingesetzten Verwalter davon überzeugen will, die Live-Sendung nicht zu unterbrechen. Die Opposition kritisierte das Vorgehen scharf. Die Übernahme von Halk TV durch die türkischen Behörden erfolgte zwei Wochen nach der Sperrung des Zugangs zur unabhängigen Nachrichtenwebsite T24, der "LGBT-Propaganda" vorgeworfen worden war.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.