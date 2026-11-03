Türkischer Finanzskandal: Börsenchef in Untersuchungshaft (Anna Ross / dpa / Anna Ross)

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu werden ihm Bestechung und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft in der Türkei ermittelt seit September wegen des Verdachts auf Manipulation bei 131 Investmentfonds. Betroffen sind die Vermögenswerte von mehr als 450.000 Anlegern. Die Ermittlungen führten zu zahlreichen Festnahmen und Entlassungen. Auch die stellvertretende Vorsitzende der Regierungspartei AKP, Kaya, musste zurücktreten.

Wegen der massiven Inflation in der Türkei investieren viele Menschen ihr Erspartes in Aktiengeschäften.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.