Gesellschaft

Die Suche nach einem Kita-Platz ist mancherorts schwierig. (Getty Images / Sean Gallup)

Bei der Suche nach einem Kita-Platz antworteten auf Anfragen mit deutsch klingendem Namen 71 Prozent der Einrichtungen. Auf völlig identische Anfragen mit türkisch klingendem Namen antworteten rund 7 Prozent weniger. Zudem habe diese Gruppe rund 20 Prozent seltener einen konkreten Platz angeboten bekommen. Ferner seien die Antworten knapper und weniger hilfreich ausgefallen. Besonders groß war demnach die Benachteiligung in Regionen mit vergleichsweise wenig Kita-Kindern aus Familien mit Migrationsgeschichte. Ein Grund könnte laut Studienautor Henning Hermes die vermutete Mehrarbeit angesichts der angespannten Lage vieler Kitas sein. Viele Leitungen müssten eine knappe Anzahl von Plätzen unter großem Personal- und Zeitdruck vergeben, erklärte er. Wer wenig Zeit habe, antworte womöglich zuerst Familien, bei denen er weniger Aufwand erwarte.

Die Studie wurde vom Ifo-Institut, der Technischen Universität München, dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle und dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung angefertigt.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.