Wahlplakate von Lula da Silva (rechts) und Flávio Bolsonaro. (AFP / EVARISTO SA)

Der Sender "TV Globo" gab bekannt, dass die Sendung gestrichen wurde. Zuvor hatten zuerst Amtsinhaber Lula da Silva und dann sein Herausforderer Flávio Bolsonaro ihre Teilnahme abgesagt. "TV Globo" hatte nach Lulas Absage zunächst offenbar erwogen, die Debatte dennoch stattfinden zu lassen. Der Sender begründete die die Absage nun auch mit "rechtlichen Unsicherheiten" nach zwei höchstrichterlichen Entscheidungen. Zum Einen war dem Sender untersagt worden, Lulas für ihn vorgesehenes leeres Rednerpult zu zeigen. Zum Anderen wurde "TV Globo" verpflichtet, mit dem Kandidaten Renan Santos einen dritten Bewerber zu der Debatte einzuladen. Der Sender ist der mit Abstand wichtigste Fernsehsender Brasiliens mit bis zu 100 Millionen Zuschauern pro Tag.

In den Umfragen zur Präsidentschaftswahl liegt derzeit Lula da Silva vorne. Der erste Wahlgang findet am kommenden Sonntag statt. Eine vermutlich notwendige Stichwahl ist für den 25. Oktober vorgesehen.

Der brasilianische Präsident ist als Staatsoberhaupt und Regierungschef grundlegend für die politische Ausrichtung des Landes mit der siebtgrößten Bevölkerung der Welt verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.