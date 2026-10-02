Wandsworth in London ist eines der überfülltesten Gefängnisse des Landes. (AFP/Niklas HALLE'N )

Eine neue Regelung sieht vor, dass Straftäter bereits nach Verbüßung eines Drittels ihrer Strafe aus dem Gefängnis entlassen werden können. Ausgenommen sind Personen, die besonders schwere Gewaltdelikte begangen haben. Das britische Justizministerium teilte mit, vorzeitig entlassene Straftäter erhielten strenge Auflagen. Außerdem werde man Maßnahmen ergreifen, um Gefängnisplätze schnellstmöglich aufzustocken.

Opferschutzorganisationen übten Kritik am Vorgehen der Regierung.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.