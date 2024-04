Karibikstaat

Die Gewalt in Haiti eskaliert - 80 Prozent der Hauptstadt Port-au-Prince werden von kriminellen Banden kontrolliert. (AFP / CLARENS SIFFROY)

Wie ein Sprecher des scheidenden Präsidenten Henry mitteilte, soll die Zeremonie im Amtssitz des Ministerpräsidenten in der Hauptstadt Port-au-Prince stattfinden. Der Nationalpalast komme nicht in Frage, da er in den vergangenen Wochen wiederholt von Banden beschossen worden sei, hieß es. Die Einsetzung des neunköpfigen Gremiums hatte sich wochenlang verzögert, weil hinter den Kulissen ein Machtkampf zwischen verschiedenen politischen Gruppierungen tobte.

Haiti leidet seit Jahren unter einer ökonomischen und politischen Krise. Bewaffnete Banden kontrollieren fast das ganze Stadtgebiet von Port-au-Prince.

