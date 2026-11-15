Gen-Z-Proteste

Vor zwei Wochen hatten Zehntausende an Gen-Z-Protesten teilgenommen; jetzt war der Zuspruch deutlich geringer. (picture alliance / dpa / David Ebener)

In Berlin sprach die Polizei von 600 Teilnehmern, in Bremen waren es ähnlich viele. In Düsseldorf beteiligten sich 100 Demonstranten und in Wuppertal 80 Personen. Größere Zwischenfälle gab es nach Angaben der Ordnungskräfte nicht. Allerdings meldete die Berliner Polizei am Abend 22 vorläufige Festnahmen.

Der Zusammenschluss "Gen Z regelt" hatte am 31. Oktober zu Kundgebungen in mehr als 30 deutschen Städten aufgerufen. Zehntausende junge Menschen gingen damals größtenteils friedlich zum Protest auf die Straße. Die Initiative distanzierte sich anschließend von teils gewalttätigen Ausschreitungen, die größtenteils im Anschluss an die Demonstrationen stattfanden.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.