Andauernde Regenfälle
Überschwemmungen in Thailand - Zahl der Toten steigt auf 22

In Thailand ist die Zahl der Todesopfer durch Überschwemmungen auf 22 gestiegen.

    Bangkok wurde nach 48 Stunden anhaltender, sintflutartiger Regenfälle von Sturzfluten überflutet; entlang der Phetchaburi Road blieben Fahrzeuge liegen.
    In Thailand sind infolge von Überschwemmungen mehrere Menschen ums Leben gekommen. (ZUMA Press Wire / IMAGO / Nattaphon Phanphongsanon)
    Dies teilten die Behörden mit. Andauernder Starkregen hat seit vergangener Woche Flüsse und Kanäle über die Ufer treten lassen. Betroffen sind insgesamt mehr als 2,6 Millionen Menschen in 29 Provinzen und der Hauptstadt Bangkok. Dort stehen ganze Wohngebiete unter Wasser. Die Regierung hat den Notstand ausgerufen. Landesweit sind mehr als 10.000 Soldaten im Einsatz.
    Inzwischen haben die Niederschläge nachgelassen. Da jedoch große Wassermengen aus den höher gelegenen Regionen noch flussabwärts fließen, steigen die Pegel weiter.
    Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.