Andauernde Regenfälle

Dies teilten die Behörden mit. Andauernder Starkregen hat seit vergangener Woche Flüsse und Kanäle über die Ufer treten lassen. Betroffen sind insgesamt mehr als 2,6 Millionen Menschen in 29 Provinzen und der Hauptstadt Bangkok. Dort stehen ganze Wohngebiete unter Wasser. Die Regierung hat den Notstand ausgerufen. Landesweit sind mehr als 10.000 Soldaten im Einsatz.
Inzwischen haben die Niederschläge nachgelassen. Da jedoch große Wassermengen aus den höher gelegenen Regionen noch flussabwärts fließen, steigen die Pegel weiter.
Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.