Im Norden viele Wolken und etwas Regen. Sonst heiter und trocken bei 14 bis 20 Grad. Am morgigen Mittwoch wechselnd bewölkt und meist trocken, im Osten und Südosten gebietsweise Regen. Im Norden ab dem Nachmittag einzelne Schauer. 11 bis 16 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag nach Nebelauflösung ein Wechsel von Sonne und Wolken, im Norden und Osten dichter bewölkt und etwas Regen. 8 bis 18 Grad.
Am Donnerstag nach Nebelauflösung ein Wechsel von Sonne und Wolken, im Norden und Osten dichter bewölkt und etwas Regen. 8 bis 18 Grad.
Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.