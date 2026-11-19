Wetter

Überwiegend stark bewölkt und Regen, 4 bis 14 Grad

Das Wetter: Überwiegend stark bewölkt und verbreitet Regen, teils auch länger anhaltend und kräftig. Höchstwerte im Norden 4 bis 8 Grad, sonst 8 bis 14 Grad. Morgen im Norden heiter bis wolkig und meist trocken, lediglich an der Küste einzelne Schauer. Sonst stark bewölkt mit Regen oder Schauern. 5 bis 13 Grad.