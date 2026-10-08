Europäischer Fußball

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin (Archivbild) (picture alliance / dpa / Tom Weller)

Medienberichten zufolge kündigte der Slowene dies auf einem Treffen der UEFA-Mitgliedsverbände in Berlin an. Eigentlich hatte Ceferin eine erneute Kandidatur ausgeschlossen. Er ist seit 2016 im Amt, eine Statutenänderung aus dem Jahr 2024 ermöglicht eine weitere Amtszeit. Die Wahl findet beim UEFA-Kongress im April im kasachischen Astana statt.

Ceferin tritt als führender Kritiker von FIFA-Präsident Infantino auf. Die UEFA verlangt die Absetzung Infantinos nach den Skandalen rund um die Fußball-WM im Sommer. Infantino will sich im März erneut wählen lassen. Ein Gegenkandidat, etwa der UEFA, gibt es derzeit nicht.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.