Ukraine bekennt sich zum Versenken von russisches Kriegsschiff vor libyscher Küste. (Security Service of Ukraine via AP/dpa)

Präsident Selenskyj teilte mit, man habe die Korvette 'Merkury' mit sieben Seedrohnen angegriffen. Dabei sei auch ein russischer Kampfhubschrauber zerstört worden. Der ukrainische Geheimdienst SBU erklärte, die Korvette habe regelmäßig russische Marinekonvois eskortiert und sei ein Teil von Russlands Schwarzmeerflotte gewesen.

Selenskyj bestätigte auch einen ukrainischen Angriff auf ein russisches Frachtschiff in der Nähe des libyschen Hafens. Von russischer Seite gab es zunächst keine Reaktion.

Die libyschen Behörden hatten die Attacken gestern gemeldet und bereits einen ukrainischen Angriff vermutet. Den Angaben zufolge stand das Schiff vor dem Rückweg nach Russland. Das Frachtschiff fuhr demnach unter maltesischer Flagge. Die Vereinten Nationen haben die Angriffe in internationalen Gewässern verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.