Ukraine trifft russisches Datenzentrum Yandex. (Maxim Shipenkov / dpa)

In einer Anlage in der Region Rjasan südöstlich von Moskau sei ein Feuer ausgebrochen, teilte Yandex mit. Der Betrieb habe daraufhin eingestellt werden müssen. Das Technologieunternehmen gilt als russisches Google, es betreibt ⁠mit YandexGPT ⁠eines der führenden KI-Modelle in Russland. ⁠Bisher hatte es ​keine bestätigten größeren Drohnenangriffe der Ukraine auf russische Datenzentren gegeben.

Nach ‌den massiven russischen Angriffen auf die Ukraine gestern hat sich die Zahl der Toten nach ukrainischen Angaben von 28 auf 32 erhöht. Die meisten Opfer gab es in der Stadt Pryluky, in der ein fünfstöckiges Wohnhaus durch eine russische Rakete zerstört wurde.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.