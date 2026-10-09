Russischer Angriffskrieg

Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj sind die Gespräche in den USA für zwei Tage angesetzt (Archivfoto). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, das Verhandlungsteam werde heute und morgen die Gesandten von Präsident Trump, Kushner und Witkoff, treffen. Auch eine europäische Delegation werde anwesend sein.

Kushner und Witkoff hatten sich Anfang September in Moskau mit dem russischen Staatschef Putin über den Ukraine-Krieg ausgetauscht. Ein Ende der Kampfhandlungen ist bisher nicht absehbar.

Nach Angaben ⁠Selenskyjs wurden ‌in den vergangenen beiden Tagen bei Angriffen in der ⁠gesamten ⁠Ukraine fast 80 ​Menschen getötet und mehr als 200 verletzt. In ​einer Rede in ‌der Stadt Pryluky fordert der ukrainische Präsident erneut einen erweiterten Zugang zum US-Satellitendienst Starlink. Dies ‌könne ‌seinem Land helfen, russische Abschussrampen ​für ballistische Raketen anzugreifen.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.