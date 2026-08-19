Jewhen Konowalez

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Man bringe einen herausragenden Sohn des ukrainischen Volkes nach Hause, sagte Präsident Selenskyj bei der Zeremonie auf einem Militärfriedhof unweit der Hauptstadt Kiew. Mit Konowalez habe die Ukraine einen Teil ihrer selbst, ihrer Erinnerung und ihrer nationalen Geschichte zurückgeholt. Konowalez ist umstritten. Ab 1929 führte er die neu gegründete Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), die sich am Faschismus in Italien und dem Nationalsozialismus in Deutschland orientierte. Die OUN war für terroristische Anschläge wie die Ermordung des polnischen Innenministers 1934 verantwortlich. Konowalez wurde 1938 von einem sowjetischen Agenten in Rotterdam getötet und zunächst dort begraben.

Er war 1891 in Österreich-Ungarn in der heutigen Westukraine geboren worden. Als österreichischer Soldat kämpfte er im Ersten Weltkrieg und beteiligte sich nach seiner russischen Kriegsgefangenschaft am Aufbau des 1920 gescheiterten ersten ukrainischen Staates.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.