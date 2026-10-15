Keine "Energie-Waffenruhe"

Der ukrainische Präsident Selenskyj (Archivfoto vom 4. Oktober 2026) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Ukraine habe eine Ölraffinerie in der Region Rjasan südlich von Moskau umfassend mit Drohnen und Marschflugkörpern angegriffen. Daraufhin sei ein Feuer ausgebrochen. Die Attacke wurde von ukrainischer Seite bestätigt.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte bereits angekündigt, die Angriffe gegen russische Raffinerien wieder aufzunehmen. US-Präsident Trump hatte eine sogenannte Energie-Waffenruhe verkündet, während der Russland und die Ukraine Angriffe auf derartige Anlagen unterlassen sollten. Moskau hatte jedoch weiter die ukrainische Energieinfrastruktur attackiert.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.