Angriffskrieg

Kiew wurde erneut von russischen Drohnen angegriffen. (picture alliance / Anadolu / Vincenzo Circosta)

Attacken seien aus insgesamt sechs Regionen gemeldet worden, teilte der stellvertretende Energieminister Nekrassow in Kiew mit. In der Folge sei in der Nacht die Stromversorgung für über 500.000 Menschen ausgefallen. Derweil teilte der von Moskau eingesetzte Gouverneur in der von den Invasoren besetzten Region Luhansk mit, bei ukrainischen Drohnenangriffen seien dort zwei Menschen getötet und vier weitere verletzt worden.

Vor der rumänischen Schwarzmeerküste ist erneut unweit der Grenze zur Ukraine ein Handelsschiff mutmaßlich von einer Drohne getroffen worden. Es gebe einen Toten, drei Seeleute würden vermisst, berichteten mehrere rumänische Medien. Das Schiff drohe zu sinken, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.