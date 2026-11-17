Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. (picture alliance/AP Photo/Omar Havana)

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, an den online geführten Unterredungen seien die USA von den Unterhändlern Kushner und Witkoff vertreten worden. Für Europa hätten jene teilgenommen, die künftig auch in die Verhandlungen mit Russland einbezogen werden sollten. Dies waren nach seinen Angaben Vertreter Frankreichs, Großbritanniens, Deutschlands, Polens und Italiens sowie der EU und der NATO. Auf diese Zusammenstellung hatten sich die Staats- und Regierungschefs der EU am Freitag geeinigt.

Die USA hatten kürzlich angegeben, dass Russland seine Bereitschaft erklärt habe, europäische Vertreter in direkte Verhandlungen einzubeziehen. Dies wird von der Regierung in Moskau bislang allerdings nicht bestätigt. Heute sagte der Kreml-Berater Uschakow, diese Angaben seien nicht mit der russischen Regierung abgestimmt.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.