Kriegsgeschehen

Erneuter russischer Angriff auf die ukrainische Stadt Saporischschja (Archivbild) (picture alliance/Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACAPRESS.COM)

Eines der Ziele des russischen Militärs war nach ukrainischen Angaben die Stadt ​Saporischschja. Dort sei ein Mensch ums Leben gekommen; die Rede ist zudem von mehreren Verletzten. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Grenzregion Belgorod wurden zwei Personen getötet. Des Weiteren sprachen die lokalen Behörden von insgesamt neun Verletzten. Bei einem anderen ukrainischen Beschuss brach in einer Fabrik der Kleinstadt Redkino ein Feuer aus, das mittlerweile gelöscht sein soll. Die Meldungen aus den Kriegsgebieten lassen sich unabhängig kaum überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.