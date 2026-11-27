Der ukrainische Außenminister Sybiha (Bryan R. Smith / Pool AFP / AP / dpa / Bryan R. Smith)

Die Regierung in Kiew habe ihren Verbündeten einen entsprechenden Vorschlag weitergeleitet und warte nun auf eine Antwort Russlands, sagte Außenminister Sybiha, wie der öffentlich-rechtliche Sender Suspilne meldet. Russland hat dem Minister zufolge auch den Öltransport ⁠in das Abkommen einbeziehen wollen und gefordert, dass ⁠die Ukraine ihre Angriffe auf den ‌russischen Ölsektor einstellt. Dies komme für die Regierung in Kiew jedoch nur als Teil eines umfassenderen Abkommens über ​eine Waffenruhe im Energiebereich infrage, erklärte Sybiha weiter.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.