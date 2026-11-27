Die Regierung in Kiew habe ihren Verbündeten einen entsprechenden Vorschlag weitergeleitet und warte nun auf eine Antwort Russlands, sagte Außenminister Sybiha, wie der öffentlich-rechtliche Sender Suspilne meldet. Russland hat dem Minister zufolge auch den Öltransport in das Abkommen einbeziehen wollen und gefordert, dass die Ukraine ihre Angriffe auf den russischen Ölsektor einstellt. Dies komme für die Regierung in Kiew jedoch nur als Teil eines umfassenderen Abkommens über eine Waffenruhe im Energiebereich infrage, erklärte Sybiha weiter.
Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.