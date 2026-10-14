Eine getarnte Starlink-Antenne (imago / NurPhoto / Maxym Marusenko)

Das ukrainische Militär nutzt das Netzwerk unter anderem, um Drohnen bei ihrem Zielanflug fernzusteuern. Durch die nun gedrosselte Geschwindigkeit seien mehrere Kampfeinsätze beeinträchtigt oder abgebrochen worden, so Präsidentenberater Beskrestnow. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, man habe nur vier von 39 russischen Raketen abfangen können.

Beskrestnow sagte, offensichtlich könne diese Maßnahme kein Zufall sein. Sie stehe im Zusammenhang mit der aktuellen politischen Lage. SpaceX-Chef Musk ist ein politischer Verbündeter von US-Präsident Trump. Die Einschränkung von Starlink verstärkte die Befürchtung der Ukraine, die USA könnten ihre Unterstützung zurückhalten, um die Ukraine zu Zugeständnissen zu zwingen.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.