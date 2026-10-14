Eine getarnte Starlink-Antenne (imago / NurPhoto / Maxym Marusenko)

Das ukrainische Militär nutzt das Netzwerk, um Drohnen bei ihrem Zielanflug fernzusteuern. Durch die nun gedrosselte Geschwindigkeit seien mehrere Kampfeinsätze beeinträchtigt oder abgebrochen worden, so Präsidentenberater Beskrestnow. Es habe keine Vorwarnung gegeben.

Die Einschränkungen nähren in ⁠der Ukraine Befürchtungen, die USA könnten die Unterstützung auf dem Schlachtfeld reduzieren, um Kiew zu Zugeständnissen zu zwingen. US-Präsident Trump hatte ⁠in der vergangenen Woche Sanktionen gegen russischen Diesel aufgehoben und Selenskyj öffentlich kritisiert.

Die russischen Angriffe auf die Ukraine gingen weiter, getroffen wurden unter anderem Kraftwerke. Es gab Tote und Verletzte. Landesweit fiel für mindestens 600.000 Menschen der Strom aus.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.