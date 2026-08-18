Sabotage für Russland
Ukrainer zu Haftstrafe verurteilt

Ein junger Ukrainer ist wegen Agententätigkeit in Deutschland zu einer Haftstrafe verurteilt worden.

    Eine Statue der Justitia
    In der Anklage ging es um geplante Sabotageakte und Anschläge in Deutschland. (dpa / picture alliance / Reinhardt)
    Das Oberlandesgericht Stuttgart verhängte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Zwei weitere ukrainische Angeklagte sprach das Gericht frei.
    In der Anklage ging es um geplante Sabotageakte und Anschläge in Deutschland. Im Auftrag des russischen Geheimdienstes seien Transportwege für Paketbomben erkundet worden.
    Die drei Männer waren im Mai vergangenen Jahres in Deutschland und in der Schweiz festgenommen worden.
    Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.