Sabotage für Russland

Das Oberlandesgericht Stuttgart verhängte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Zwei weitere ukrainische Angeklagte sprach das Gericht frei.
In der Anklage ging es um geplante Sabotageakte und Anschläge in Deutschland. Im Auftrag des russischen Geheimdienstes seien Transportwege für Paketbomben erkundet worden.
Die drei Männer waren im Mai vergangenen Jahres in Deutschland und in der Schweiz festgenommen worden.
Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.