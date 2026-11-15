EIn petrochemisches Werk in Russland (hier in Kstowo 2017) (picture-alliance / dpa / Tass Smirnov Vladimir)

Videos in sozialen Medien zeigen einen Großbrand. Nach offiziellen Angaben gibt es mindestens sechs Verletzte. Der ukrainische Generalstab bestätigte die Angriffe. Es seien in Nischnekamsk Industrieanlagen getroffen worden, die etwa Reifen für Militärfahrzeuge und anderes Zubehör herstellten. Zudem sei eine Ölraffinerie in Brand gesetzt worden.

In der südlichen russischen Region Rostow wurde dem dortigen Gouverneur zufolge ein Umspannwerk attackiert. Demnach wurde der Chefingenieur des Werks getötet. Wegen der Schäden sei der Zugverkehr vorübergehend eingestellt worden.

Russische Angriffe auf Frachtschiffe

Das russische Militär griff seinerseits ein Frachtschiff im ukrainischen Hafen Tschornomorsk an, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte. Die Ukraine meldete zudem erneute russische Angriffe auf die Energieversorgung in mehreren Regionen.

Seit mehr als viereinhalb Jahren wehrt sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.