Verteidigung gegen Russland

Zerstörungen im russischen Belgorod nach einem ukrainischen Luftangriff (Archivbild). (AFP/HANDOUT)

Ziele waren nach örtlichen Behördenangaben die Städte Belgorod und Schebekino nahe der ukrainischen Grenze, ein Industriegebiet in der Stadt Yelets in der südwestlichen Region Lipetsk sowie eine weitere Industrieanlage in der Region Perm im Ural. Insgesamt gab es fünf Todesopfer und mehrere Verletzte.

Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland seit Monaten verstärkt Industrieanlagen und andere Ziele jenseits der Grenze an.

Russland attackierte seinerseits ein Frachtschiff auf dem Weg in den ukrainischen Hafen Tschornomorsk mit Drohnen. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, der Frachter habe der Versorgung der ukrainischen Armee gedient. Zudem seien in ⁠der ukrainischen ⁠Stadt Charkiw Logistik- ⁠und Verteilzentren getroffen worden.

Nach Angaben aus Kiew hat Russland die Ukraine innerhalb einer Woche mit fast 2.300 Kampfdrohnen angegriffen.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.