Krim-Brücke wurde bereits vor zwei Tagen schwer beschädigt. (AFP/HANDOUT)

Dies gab die von Moskau eingesetzte Verwaltung der Krim-Halbinsel bekannt. Derzeit würden die Schäden repariert, hieß es.

Der Zugverkehr zwischen dem russischen Festland und der Krim war nach der Attacke in der Nacht zunächst eingestellt worden. Erst in der Nacht auf Dienstag war bei einem ukrainischen Angriff mit Marschflugkörpern jener Teil der Brücke zerstört worden, über den Fahrzeuge fahren. - Russische Behörden meldeten heute auch einen ukrainischen Drohnenangriff auf eine Ölanlage in der ostrussischen Region Tatarstan, die aber abgewehrt worden sei.

Russland attackierte seinerseits in der Nacht wieder Ziele in der Ukraine aus der Luft. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, wurden unter anderem Umspannwerke, ein Kraftstofflager und ein Frachtschiff getroffen. Über das Ausmaß der Schäden und mögliche Opfer ist noch nichts bekannt.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.