Bilder der ukrainischen Armee zeigen den Angriff in Libyen. (Security Service of Ukraine via AP/dpa)

Die Aktion im Hafen von Bengasi habe sich ausschließlich gegen das russische Militär gerichtet und nicht gegen Libyen selbst, sagte Sybiha nach einem Telefonat mit seinem libyschen Amtskollegen Al-Baour. Die Ukraine habe nicht die Absicht, den Krieg gegen Russland auf Libyen oder ⁠ein anderes ⁠Land auszuweiten.

Die Ukraine hatte am Sonntag mit Seedrohnen eine russische Korvette im Hafen von Bengasi versenkt. Die international anerkannte ⁠libysche Regierung in Tripolis verurteilte die ukrainische Operation. Die im Osten Libyens herrschende Armee von General Haftar, die Verbindungen zu Russland unterhält, meldete den Tod von zwei libyschen Soldaten bei dem Angriff.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.