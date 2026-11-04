Kongresswahl

Kaja Kallas, EU-Außenbeauftragte und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Selenskyj sagte im ZDF, sollte der neue US-Kongress künftig von einer starken Unterstützung durch mehr Geld und Waffen sprechen, dann würde dies den russischen Präsidenten Putin beeinflussen.

Auch die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte in Brüssel, sie hoffe, dass der künftige US-Kongress die Ukraine weiterhin unterstütze und zudem mehr Druck auf Moskau ausübe. Europa und die USA seien gemeinsam viel stärker, wenn es darum gehe, Russland zur Beendigung des Krieges zu drängen.

Bei den Kongresswahlen konnten die oppositionellen Demokraten die Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat erringen. Trump erkannte das Ergebnis an, gratulierte der Partei bereits und signalisierte ihr für seine weitere Amtszeit eine gewisse Kooperationsbereitschaft.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.