Der ukrainische Präsident Selenskyj (Archivfoto vom 4. Oktober 2026) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Premierminister Burnham will Selenskyj in der Londoner Downing Street empfangen, um die Unterstützung seines Landes für die Ukraine zu bekräftigen, teilte die britische Regierung mit. Konkret soll es unter anderem um die beschleunigte Lieferung wichtiger Luftabwehrraketen gehen. Großbritannien werde die Unterstützung für die Ukraine noch weiter verstärken, hieß es.

Selenskyjs Besuch in London erfolgt vor dem Hintergrund neuer Spannungen mit US-Präsident Trump. Dieser hatte am Freitag eine Vereinbarung mit Kreml-Chef Putin über die Lieferung von russischem Diesel bekanntgegeben. Mit dem umstrittenen Deal setzte sich Trump über die vom Westen und den USA verhängten Russland-Sanktionen hinweg. Nach Kritik Selenskyjs an der Vereinbarung forderte Trump dessen Ablösung und Neuwahlen in der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.