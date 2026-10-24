Satelliten-Dienst

Mitglieder der ukrainischen Armee überwachen russische Streitkräfte mithilfe der Starlink-Technologie. (IMAGO / Pacific Press Agency / Lev Radin)

Verteidigungsminister Chmara teilte in Kiew mit, die Verbindung sei stabil. Er bestätigte damit Angaben von US-Präsident Trump. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte zuletzt über Probleme beim Einsatz von Starlink berichtet und politische Hintergründe vermutet. Der Internet-Dienst spielt für die Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte sowie für den Einsatz von Abfangdrohnen eine zentrale Rolle.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, in der Nacht 616 ukrainische Drohnen über mehr als 20 Regionen abgeschossen zu haben. Durch herabfallende Trümmer kam es laut Behörden zu Bränden und mehreren Verletzten. Auf der von Russland besetzten Krim soll es nach ukrainischen Angriffen zu Strom- und Wasserausfällen gekommen sein. Die ukrainische Luftwaffe teilte ihrerseits mit, Russland habe mindestens 126 Drohnen auf die Ukraine abgefeuert. 101 davon seien abgefangen worden.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.