Gegenangriffe
Ukrainisches Verteidigungsministerium: Hälfte der Kapazitäten der russischen Öl-Industrie durch Angriffe ausgefallen

Die Ukraine hat eine Zwischenbilanz ihrer gezielten Angriffe auf die russische Öl-Industrie vorgelegt.

    Brände sind nach Drohnenangriffen im Gebiet St. Petersburg ausgebrochen. Man sieht eine riesige Rauchwolke.
    Die Ukraine greift immer wieder Ziele in verschiedenen russischen Landesteilen an. (Archivbild) (-- / dpa / --)
    Die jüngsten Angriffe auf Anlagen in verschiedenen Landesteilen hätten etwa die Hälfte der gesamten russischen Kapazitäten lahmgelegt, teilte das Verteidigungsministerium in Kiew mit. Dies hätten Auswertungen von Geheimdiensten und der Armee ergeben.
    Unabhängig überprüft wurden diese Angaben bisher nicht. Aus Russland kommen keine genauen Daten zu den Angriffen. Staatschef Putin räumte zuletzt aber wirtschaftliche Verluste ein. Zudem wurde der Treibstoffverkauf in Russland eingeschränkt.
    Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.