Gegenangriffe

Die jüngsten Angriffe auf Anlagen in verschiedenen Landesteilen hätten etwa die Hälfte der gesamten russischen Kapazitäten lahmgelegt, teilte das Verteidigungsministerium in Kiew mit. Dies hätten Auswertungen von Geheimdiensten und der Armee ergeben.
Unabhängig überprüft wurden diese Angaben bisher nicht. Aus Russland kommen keine genauen Daten zu den Angriffen. Staatschef Putin räumte zuletzt aber wirtschaftliche Verluste ein. Zudem wurde der Treibstoffverkauf in Russland eingeschränkt.
Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.