Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern. (Archivbild) (Ulrich Gamel / Bildagentur kolbert)

Das teilte das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund mit, die sie seit 2019 beherbergt. Mit ihm ziehen auch Ex-Weltmeister Pierre Littbarski, die zweimalige Weltmeisterin Kerstin Stegemann und Ex-Trainer Hennes Weisweiler in die Ruhmeshalle ein. In die sogenannte "Hall of Fame" werden jedes Jahr neue Persönlichkeiten aufgenommen. Bisher sind es 60. Laut der Nachrichtenagentur dpa wurde Hoeneß' Aufnahme wegen seines Gefängnisaufenthalts infolge von Steuerhinterziehung länger debattiert. Schließlich habe man sich aber mit deutlicher Mehrheit dafür entschieden, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.