Mentale Gesundheit

Umfrage: Menschen mit psychischen Problemen fragen auch die KI um Hilfe (imago stock&people)

Laut einer Mitteilung des Versicherungskonzerns AXA gab rund ein Drittel der Teilnehmer an, unter Depressionen, Angststörungen, Essstörungen oder anderen psychischen Erkrankungen zu leiden. 42 Prozent der Betroffenen setzten demnach KI ein, um eine Einschätzung des eigenen psychischen Gesundheitszustands zu erhalten. Das Institut Ipsos befragte im AXA-Auftrag vom 12. Januar bis zum 16. Februar 2000 Menschen zwischen 18 und 75 Jahren in Deutschland.

Wichtiger Hinweis:

Haben Sie schwere Depressionen und brauchen dringend Hilfe ? Sie können die Telefon-Seelsorge anrufen. Die Telefon-Nummer von der Telefon-Seelsorge ist: 116 123.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.