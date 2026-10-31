Halloween ist auch für den deutschen Handel inzwischen ein bedeutender Umsatzbringer geworden. (Imago / ZUMA Press / Jesus Merida)

Wie der Branchenverband mitteilte, könnten die erwarteten Erlöse um 3,3 Prozent höher ausfallen als 2025 - und das trotz der allgemein eher gedämpften Konsumstimmung im Land. Das überrasche und sei als positives Signal der Stabilität zu werten, erklärte HDE-Hauptgeschäftsführer Genth. Halloween bleibe für viele Handelsunternehmen ein wichtiger Umsatzimpuls. Es verkaufen sich demnach vor allem Süßigkeiten, Dekoartikel und Kostüme. Der Aufwärtstrend ist seit mehreren Jahren zu beobachten. Die erwarteten Umsätze für dieses Jahr liegen den Angaben zufolge fast 70 Prozent höher als noch 2019, vor der Corona-Pandemie.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.