Einflussreiche Klimastiftung

Jochen Flasbarth gibt sein Amt als Staatssekretär im Bundesumweltministerium auf. (Archivbild) (picture alliance / epd-bild / Hans Scherhaufer)

Das gab Umweltminister Schneider in einem Schreiben an die Belegschaft bekannt, aus dem die Deutsche Presse-Agentur und "Der Spiegel" zitieren. Bereits im kommenden Monat soll demnach Heike Henn den Posten übernehmen. Sie leitet im Ministerium zurzeit die Abteilung für Internationale Klimapolitik.

Schneider würdigte den scheidenden Staatssekretär als ein Urgestein der deutschen Umwelt- und Klimapolitik. Flasbarth habe die deutsche, europäische und internationale Umwelt- und Klimapolitik in den zurückliegenden Jahrzehnten auf einzigartige Weise geprägt. Der 64-Jährige war unter anderem Präsident des Naturschutzbundes Deutschland, Präsident des Umweltbundesamtes und von 2013 bis 2021 sowie noch einmal seit Mai 2025 Staatssekretär im Bundesumweltministerium.

Die einflussreiche European Climate Foundation mit Hauptsitz in Den Haag ist eine internationale Stiftung zur Förderung klimapolitischer Projekte.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.