Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) (Martina Herzog/dpa)

Umweltminister Schneider sagte, das Förderprogramm werde kommendes Jahr ausgeweitet. Die Bundesregierung wolle Menschen finanziell dabei unterstützen, Kosten für Strom und Wärme zu sparen. Das leiste einen Beitrag zum Klimaschutz, so der SPD-Politiker.

Der kostenlose Stromspar-Check richtet sich an Menschen mit geringem Einkommen und wird unter anderem vom Deutschen Caritasverband umgesetzt. Laut Caritas haben ihn in den vergangenen 18 Jahren mehr als eine Million Menschen genutzt und im Schnitt rund 300 Euro an Energiekosten pro Jahr gespart. Künftig kann es einen Zuschuss von 200 Euro für den Kauf einer sparsamen Waschmaschine geben. Bislang gab es die Förderung für Kühlschränke.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.