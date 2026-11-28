In Hitzeperioden führt der Rhein immer wieder Niedrigwasser, was die Schiffahrt behindert. (imago | Eibner)

Man müsse den Güterverkehr in Hitzeperioden langfristig sichern, sagte der SPD-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Ihm gehe es vor allem darum, Zuflüsse und Altarme zu renaturieren, dem Fluss mehr Raum zu geben und die Auen als Wasserspeicher zu nutzen. Weitere Vertiefungen im Flussverlauf kämen hingegen nur an wenigen Stellen infrage. Schneider betonte, wie wichtig eine funktionierende Schifffahrt auf dem Rhein sei, da über das Gewässer die Hauptachse der deutschen Industrie bedient werde.

Für die Finanzierung sieht der Umweltminister die Politik in der Pflicht. Auch sollten die Länder einen wesentlichen Teil ihrer 100 Milliarden Euro aus der Sonderverschuldung in die Wasserinfrastruktur stecken.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.