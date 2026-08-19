Besuch in der Ukraine

Bundesumweltminister Schneider (SPD) in der Ukraine (Handout/Berlin/ Deutsche Botschaft Ukraine/dpa)

Der SPD-Politiker betonte, die beschädigte Schutzhülle müsse dringend repariert werden, um langfristig die Freisetzung radioaktiven Materials zu verhindern. Wie schon bei der Errichtung der Schutzhülle werde sich Deutschland an einer hierfür notwendigen internationalen Lösung beteiligen.

Die Bundesregierung plant nach den Worten des Ministers, dafür 50 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Schneider zeigte sich zuversichtlich, dass der Bundestag dem zustimmen werde. Zugleich erwarte er, dass weitere Staaten ebenfalls ihren Beitrag zur Reparatur leisteten. ⁠Der Schutzmantel des Reaktors war bei einem Drohneneinschlag Anfang des vergangenen Jahres beschädigt worden.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.