Umweltminister Carsten Schneider (SPD) (AP Photo / Khalil Hamra)

Die Welt benötige keine Abschlusserklärung, um beim Klimaschutz weiter voranzugehen, sagte der SPD-Politiker dem Kölner Stadt-Anzeiger. Zwar könnten die Ölstaaten eine nach dem Einstimmigkeitsprinzip funktionierende Klimakonferenz blockieren, aber die weltweite Dynamik hin zu Elektroautos und erneuerbaren Energien könnten sie damit nicht aufhalten. Die Menschen in allen Staaten der Welt merkten, dass es ihnen besser gehe, wenn sie sich unabhängig von Öl und Gas machten.

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PIK: Besser als "lauwarmes Abschlussdokument"

Das Potsdam-Institut für Klimaffolgenforschung (PIK) zeigte sich frustriert. Die Klimakonferenz habe die Chance verpasst, einen Weg hin zur Klimaneutralität festzulegen, erklärten die PIK-Direktoren Rockström und Edenhofer. Das Scheitern sei allerdings besser als ein "lauwarmes Abschlussdokument", fügten sie hinzu.

Gore: Das Scheitern ist ein Skandal

Der ehemalige US-Vizepräsident Gore sprach von einem Skandal. Es sei empörend, dass eine Handvoll Erdölstaaten ein Vetorecht gegenüber jeglicher Erwähnung fossiler Brennstoffe habe, teilte Gore, der sich seit Jahren für den Klimaschutz einsetzt, auf der Plattform X mit.

Chinesische Regierung ebenfalls enttäuscht

Ein Sprecher des chinesischen Außenministerium erklärte, dass die chinesische Regierung enttäuscht sei über die fehlende Einigung. Dies dürfe das Vertrauen in multilaterale Prozesse nicht untergraben. China werde weiter mit allen Parteien zusammenarbeiten, um den globalen Übergang zu einer grünen Wirtschaft voranzutreiben.

AfD sieht sich bestätigt

Die AfD begrüßte das Scheitern der Klimakonferenz und sieht sich in ihrer Ablehnung der Klimaschutzpolitik bestätigt. Es habe sich gezeigt, die anderen machten nicht mit, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Baumann. Es sei "sinnlos und dumm", diese Politik weiterzuführen.

EU-Kommission: Konnten nicht zustimmen

Die EU-Kommission äußerte sich enttäuscht. Es sei unmöglich gewesen, dem endgültigen Entwurf einer Abschlusserklärung zuzustimmen, sagte ein Sprecher in Brüssel. Die Europäische Union bekenne sich aber weiterhin zum multilateralen Prozess.

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BUND: Politisches Totalversagen

Der Bund für Umwelt und Naturschutz sprach von einem "politischen Totalversagen". Dazu sei es gekommen, weil "die reichen Industriestaaten kein ausreichendes Angebot mitgebracht haben, die Petrostaaten ihre Veto-Macht ausgespielt haben und die Gastgeber nicht in der Lage waren, ernsthafte Fortschritte vorzuverhandeln."

Die Weltklimakonferenz war gestern ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Hauptstreitpunkt war, dass der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas auf Druck erdölfördernder Staaten in dem geplanten Abschlussdokument nicht erwähnt werden sollte. Nach Darstellung von Unterhändlern ​aus Europa, Lateinamerika, Asien, Afrika und kleinen Inselstaaten hatte Saudi-Arabien auf der COP31 einen unverhältnismäßig großen Einfluss.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.